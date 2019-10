L'avignonnais Benoît Paire dans l'équipe de France de tennis pour la phase finale de la Coupe Davis

Avignon, France

L'avignonnais Benoît Paire portera le maillot de l'équipe de France de tennis à Madrid du 18 au 24 novembre pour la phase finale de la Coupe Davis. Sélectionné avec Gaël Monfils, Jo-Wilfried Tsonga, et Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut. Les français vont rencontrer le Japon et la Serbie lors de phase de groupes de cette première édition renouvelée de la " Coupe du monde de tennis ".

Benoit Paire est aujourd'hui 25e à l'A.T.P.