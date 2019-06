L'écurie berruyère Signatech-Alpine remporte les 24 heures du Mans en catégorie LMP2

Bourges, France

Cette fois, ils peuvent savourer ! Les pilotes, mécaniciens et dirigeants de l'équipe Signatech-Alpine profitent de leur victoire aux 24 heures du Mans, contrairement à l'an dernier. L'écurie berruyère était arrivée en deuxième position à l'arrivée sur le circuit du Mans. Mais au lendemain de la course, la disqualification de la G-Drive Racing n°26, arrivée en première position, avait permis à Signatech de remporter la course. Une victoire certes mais sans la possibilité de la fêter avec le public.

Ce dimanche, la fête est toute autre. La voiture de Signatech-Alpine a été d'une régularité impressionnante et d'une fiabilité bluffante. C'est à 9 heures du matin qu'elle a finalement pris l'avantage sur la G-Drive, bloquée aux stands. L'écurie berrichonne fait coup double : en plus des 24 heures du Mans, elle remporte les championnats du monde d'endurance en catégorie LMP2.