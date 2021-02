L'édition 2020 de l'Open d'Orléans de tennis définitivement annulée

Didier Gérard l'a annoncé aux partenaires puis via un communiqué, la 16ème édition de l'Open d'Orléans de tennis est définitivement annulée. Elle devait avoir lieu du 5 au 12 avril prochain mais le patron du tournoi a dû se résigner. Didier Gérard explique que "les conditions et restrictions actuelles ne permettent pas de l’organiser". Après quatre reports, le pari d'organiser deux tournois la même année s'envole. Le directeur de l'Open "ne cache son amertume, ainsi que celle de sa fidèle équipe, pour avoir travaillé durant 18 mois et devoir s’avouer vaincus". La 16ème édition se tiendra donc maintenant du 27 septembre au 3 octobre 2021. Bonne nouvelle tout de même, la Mairie d’Orléans a renouvelé son partenariat avec l’Open d’Orléans jusqu’en 2024.