L'édition 2020 de l'Open de tennis de Brest est annulée

Il devait se tenir fin octobre. L'Open de tennis de Brest est annulé cette année. Un choix de raison pour l'ACTB, qui organise l’événement, les organisateurs ne pouvant pas "réunir les meilleures conditions pour garantir au public, bénévoles, partenaires et joueurs un tournoi digne des éditions passées, faisant de Brest l’un des meilleurs challengers ATP au monde".

En contact avec l'ATP Tour et la Fédération Française de Tennis, une nouvelle date doit être choisie pour organiser le tournoi brestois. Il pourrait s'agir de la première semaine du mois de mars.

Un choix difficile

« Depuis la survenance de la crise sanitaire, nous travaillions sur différents scénarii : annulation, report, format réduit etc. Au final, la décision qui nous semblait la plus sage était d’annuler purement et simplement l’édition 2020. Ce n’est pas un choix facile tant le tournoi était aujourd’hui lancé sur de bons rails et l’édition 2019 avait d’ailleurs marqué les esprits. Nous étions enthousiastes à travailler sur une édition 2020 qui s’annonçait spectaculaire", explique Stéphane Abjean, le président de l'ACTB. Il était difficile pour le tournoi de réunir un plateau sportif de qualité avec des joueurs suffisamment bien classés.

L'édition 2019 avait été remportée par le messin Ugo Humbert.