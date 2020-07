L'édition 2020 du marathon de Nantes définitivement annulée

Initialement reportée à octobre 2020, la 40e édition du marathon de Nantes est définitivement annulée, annoncent ce jeudi les organisateurs. Ils donnent rendez-vous aux coureurs les 24 et 25 avril 2021.

En 2019, le marathon de Nantes (toutes les courses confondues) a réuni plus de 17.000 coureurs

La fête s'annonçait belle cette année pour la 40e édition du marathon de Nantes. Initialement prévue en avril 2020, la course avait été reportée en octobre à cause de la crise sanitaire. Ce jeudi, les organisateurs annoncent renoncer à l'édition 2020, en raison de "très nombreuses incertitudes concernant l'organisation de grands événements".

Par ailleurs, ils craignent "que les conditions ne nous permettent pas de déployer un dispositif convivial et chaleureux comme nous vous le proposons chaque année. Ils préfèrent donc faire "le choix d'annuler l'édition 2020" et donnent rendez-vous aux coureurs les samedi 24 et dimanche 25 avril 2021.

Plus de 17.000 coureurs en 2019

En 2019, cet événement, qui compte quatre épreuves (marathon individuel, marathon relais, semi-marathon et Foulées de l'Éléphant), avait réuni 17.064 coureurs et 35.000 spectateurs.