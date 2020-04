L'édition 2020 du rallye Vosges Grand Est annulée à cause du confinement

Face aux annonces du gouvernement, qui prolonge le confinement ainsi que l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes au moins jusqu'à la mi-juillet, les organisateurs du rallye Vosges Grand Est ont décidé d'annuler cet événement.

Un crève-cœur

Initialement prévu entre le 12 et 14 juin, le rallye Vosges Grand Est a d'abord été reporté par les organisateurs. Ils pensaient décaler l'événement entre le 31 juillet et le 2 août. Mais au vu "des incertitudes qui pèsent encore sur la sortie de cette crise sanitaire", les organisateurs annoncent dans un communiqué de presse "qu'ils ne sont plus en mesure d'envisager un report au cœur de l'été".

Un "crève-cœur" pour le comité d'organisation, qui espère que le rallye Vosges Grand Est reviendra "plus fort" en 2021.