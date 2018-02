Châteauroux

Patrick Soudy jeune retraité de 63 ans est depuis jeudi matin le nouveau président de l'Ekiden 36, marathon couru par équipe à Châteauroux depuis 10 ans. Il remplace Julien Ballereau, qui avait décidé de passer la main. Patrick Soudy, marathonien a participé à plusieurs reprises au Marathon de Tours. Il n'a pas raté un seul Ekiden à Châteauroux. Ancien Directeur Général de la Mutualité Française Centre Val de Loire, il a géré par le passé 1400 collaborateurs. Va-t-il apporter des modifications sur l'Ekiden 2018 ?

Pour l'instant il n'est pas question de bouleverser quoi que ce soit"

Le castelroussin Patrick Soudy, 63 ans, est le nouveau président de l'Ekiden 36 © Radio France - Sylvain Rogie

"L'ambition c'est bien, mais il ne faut pas non plus être prétentieux" Copier

"L'ambition c'est bien, mais il ne faut pas non plus être prétentieux, je pense que ça marche bien, il faut déjà s'imprégner de ce qui existe, on verra au fil du temps les améliorations potentielles à faire avec l'équipe, pour l'instant il n'est pas question de bouleverser quoi que ce soit", déclare-t-il à France Bleu Berry.

Quatrième Ekiden de France

L'Ekiden de Châteauroux est le quatrième Ekiden de France en terme de fréquentation. L'édition 2017avait attiré quelques 2.400 coureurs. Patrick Soudy et Julien Ballerau (ancien président) seront tous les deux les invités de Lundi Sports en Berry, l'émission sports de France Bleu Berry lundi prochain 5 mars de 18h15 à 19h.