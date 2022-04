L'élite de la natation française de retour à Limoges

"Pour ça c'est cool, c'est une belle piscine" - Florent Manaudou, champion Olympique à Londres

La dernière fois que l'Aquapolis Limoges Métropole avait accueilli ces championnats de France c'était en 2015, quelques mois seulement après l'inauguration du complexe aquatique. Charlotte Bonnet avait remporté 5 titres nationaux ici, elle apprécie les lieux : "Oui c'est vrai que c'est un très beau bassin. Les derniers championnats de France étaient très bien aussi ! En 2015, il y avait eu beaucoup de public je me rappelle. En plus l'espace ludique a été aménagé pour nous, c'est un beau complexe". Et Florent Manaudou, le champion Olympique de Londres est du même avis :"c'est un bassin où il y a de la place. J'aime bien quand on fait des compétitions à haut niveau avoir de la place pour récupérer, pouvoir s'échauffer. Pour ça c'est cool. C'est une belle piscine."

Tout l'espace ludique a été transformé en espace de repos pour les nageurs © Radio France - FC

Florent Manaudou en toute décontraction © Radio France - FC

Au total, plus de 1200 personnes, des nageurs, des entraineurs, des kinés, des officiels seront présents tout au long de la compétition. Pour assister aux épreuves, il est encore possible d'acheter des places directement à l'Aquapolis, où une billetterie a été ouverte, ou par internet. Chaque jour, 800 places sont disponibles pour les séries le matin (de 10h à 12h) et 800 pour les finales l'après-midi (de 14 heures à17 heures) . 5 euros pour une matinée et 10 euros pour l'après-midi, 80 euros pour la semaine entière de compétition.