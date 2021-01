L'Enduropale 2021 n'aura pas lieu

Il était question d'organiser la course à huis clos

Le maire du Touquet, Daniel Fasquelle, se disait pourtant confiant, il y a quelques jours. Mais la 46ème édition de l'Enduropale est finalement annulée. La Préfecture du Pas-de-Calais et le maire l'ont annoncé officiellement ce jeudi soir, justifiant sa décision par le nombre très élevé de contaminations au coronavirus et la mobilisation des services publics dans le cadre de la campagne vaccinale.

La course de moto cross sur le sable devait pourtant avoir lieu à huis clos, du 22 au 24 janvier.

"Une décision difficile mais raisonnable" commente le maire du Touquet, Daniel Fasquelle. "La ténacité n'est pas l'obstination."

