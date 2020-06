L'Enduropale du Touquet fixé du 22 au 24 janvier 2021

L'Enduropale du Touquet 2021 aura lieu les 22, 23 et 24 janvier sur la plage de la station balnéaire. Les organisateurs l'ont annoncé ce mardi matin et ont remis à Milko Potisek le bouclier de vainqueur de l'édition 2020.

Plus de 1.000 motos sont attendues pour la course phare dimanche 24 janvier

C'est la plus grande course de motos au monde. L'Enduropale du Touquet qui se dispute sur la plage de la station balnéaire se disputera le week-end du 22 janvier 2021, une date avancée par rapport à l'habitude en raison de la marée. "Ce n'est pas de gaité de cœur de faire l'enduro aussi tôt, on sait qu'on va mettre en porte-à-faux d'autres organisateurs mais on se doit d'être une locomotive pour le championnat de France des sables" justifie la direction de l'épreuve, l'Enduropale risque d'être en concurrence avec la course de Grayan-et-l'Hôpital programmée une semaine avant.

Limité à 1.250 motos

1.250 motos sont attendues sur les 12,5 kilomètres de circuit entre Le Touquet et Stella-Plage, "un circuit relativement similaire à 2020" explique le directeur de l'épreuve, David Hauquier.

Les inscriptions devraient être ouvertes à partir de novembre et "les places seront limitées" à 1.250 pilotes et 600 en vintage, "deux catégories qui vont se remplir en quelques minutes" assure David Hauquier. Parmi les nouveautés, un Enduropale vétéran est en réflexion.

Milko Potisek n'est pas à "2-3 jours près"

Vainqueur de l'édition 2020, le pilote de Cassel Milko Potisek estime que le changement de date "n'est pas dramatique", il attaque la préparation en septembre.

Trophée Bernard-Baudoux

Les organisateurs ont annoncé que la coupe de la course vintage programmée le vendredi 22 janvier, portera le nom de Bernard Baudoux, décédé en avril dernier à l'âge de 74 ans. Bernard Baudoux avait repris la direction de l'Enduropale en 2005 après des mois d'incertitudes.

Programme