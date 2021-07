L'entraîneur Philippe Lucas débarque à Martigues

Le style est inimitable. Lunettes de soleil, tee-shirt sans manche et franc-parler, Philippe Lucas s'installe à Martigues. En provenance de Montpellier, l’entraîneur de l’équipe de France de nage en eau libre signe ce mercredi un contrat jusqu'en 2024 dans la Venise provençale, au stade nautique de Martigues.

Pourquoi Martigues ?

Si Philippe Lucas a décidé de poser ses valises à Martigues, c'est déjà pour pouvoir profiter d'un bassin nordique de 50 mètres. Toujours en construction, il devrait être prêt à la rentrée : "On peut faire de belles choses si on a les infrastructures. Je cherchais un bassin de 50 mètres découvert, parce qu'en eau libre, on ne peut pas s'entraîner en bassin couvert, c'est trop compliqué. [...] La deuxième chose, c'est le vent, le mistral qui va souffler sur le bassin. Plus les conditions sont difficiles, mieux c'est pour nous."

Autre condition pratique, la présence de l'aéroport Marseille-Provence, pas loin, à Marignane, idéal pour les déplacements. En revanche, l'Etang de Berre juste à côté n'était pas un des critères de sélection : "Je ne savais pas qu'il y avait un étang, je l'ai découvert la première fois, en arrivant, tempère Philippe Lucas. Avec l'équipe, on va arriver le 1er septembre, la piscine ne sera pas encore là, donc c'est sûr qu'on va aller nager dedans, c'est un plus d'avoir cet étang à côté."

Arrivée prévue à la rentrée de septembre

Philippe Lucas, ancien mentor de Laure Manaudou, débarque avec une équipe composée d'une quinzaine de nageurs. Il prendra ses fonctions à la rentrée, en septembre, après les Jeux olympiques de Tokyo.