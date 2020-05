L'entraîneur Philippe Lucas et ses nageurs contraints de s'installer dans un camping du Var

Alors qu'il devait reprendre le 11 mai, jour du déconfinement, Philippe Lucas a finalement appris au dernier moment que la piscine Neptune allait être vidangée et qu'elle serait indisponible 15 jours ! Face à cet imprévu, le célèbre entraîneur a donc du trouver un plan B en urgence pour ne pas perdre encore plus de temps avec ses nageurs, à un an des prochains Jeux-Olympiques et alors que certains espèrent encore se qualifier.

Plus de temps à perdre

C'est dans un camping de Port Grimau, dans le Var, un lieu qu'il connaît bien et qui dispose d'un bassin de 50 mètres, que le coach et dix de ses nageurs ont trouvé refuge. Philippe Lucas s'est greffé à un stage organisé sur place par l'équipe de France de nage en eau libre.

Explications de Philippe Jamet, président du MUC Natation.

Philippe Jamet, président du MUC Natation, explique la mésaventure Copier

Contrarié, sur le coup, Philippe Lucas n'a pas tenu à prendre la parole publiquement. Il ne voulait pas, rapporte le président du MUC Natation, Philippe Jamet, que cette mésaventure porte injustement préjudice au maire de Montpellier, Philippe Saurel. Philippe Jamet précise que Philippe Lucas a beaucoup d'estime pour lui et qu'il n'oublie pas l'accueil qu'il lui avait réservé au moment de son arrivée à Montpellier, il y a trois ans.

Des craintes pour les nageurs

Les nageurs sont désormais attendus à Montpellier le lundi 15 juin, à l'issue du stage, alors que la piscine Neptune sera prête la semaine prochaine. Au delà cette péripétie, la crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus et ses conséquences font craindre des difficultés pour la "remise en route" des athlètes : "La natation, c'est particulier. On n'évolue pas dans notre milieu naturel, et à partir du moment où vous vous arrêtez, vous perdez vos appuis dans l'eau. Un nageur s'arrête normalement trois semaines l'été et une semaine l'hiver. Là, avec deux mois d'arrêt complet, c'est du jamais vu. Il y a donc de grosses craintes sur le temps qu'il va falloir pour revenir au meilleur niveau", précise Philippe Jamet.