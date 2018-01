Le Mans, France

Dix ans ont passé mais les souvenirs de cette épopée restent gravés à jamais dans la mémoire de Jo Wilfried Tsonga. " Cette quinzaine a été exceptionnelle", explique le Manceau qui avait 22 ans en 2008. "C'était tout nouveau de me retrouver là, d'affronter des joueurs que je regardais devant ma télé, de serrer la main des plus grands joueurs dans les vestiaires, de faire partie de ce monde là. D'un coup je passe dans une autre dimension. Tu deviens le roi du monde alors qu'une semaine avant t'étais le commun des mortels. J'aurais bien aimé savoir ce que serait devenue ma carrière si j'avais gagné ce tournoi. Quoi qu'il en soit, cela reste un souvenir incroyable".

Jo Wilfried Tsonga se souvient avec émotion de cette épopée australienne en 2008. C'est ce tournoi qui a lancé sa carrière Copier

Jo Wilfried Tsonga balaye Rafael Nadal en demi-finale...

Après avoir battu Andy Murray au premier tour, le Manceau élimine successivement Richard Gasquet, Mikael Youzhny et surtout Rafael Nadal en demi-finale. L'espagnol est balayé en 3 sets. Un des meilleurs matchs de la carrière de Jo se souvient son entraîneur de l'époque Eric Winogradsky.

Pour Eric Winogradsky, l'entraîneur de Tsonga en 2008, le Manceau a livré contre Nadal, un des meilleurs matches de sa carrière Copier

...mais perd contre Novak Djokovik en finale.

Christophe Rouillon, le maire de Coulaines, dans le club house du tennis club des 3 vallées, là où Jo Wilfried Tsonga a fait ses gammes © Radio France - yann lastennet

Le public se passionne pour ce jeune joueur français qualifié en finale. Caméras et micros ne tardent pas à envahir le tennis club des 3 vallées, le club formateur de Tsonga se souvient Christophe Rouillon le maire de Coulaines. " Au départ, nous n'étions pas nombreux. Je me souviens que j'étais assis à côté du père de Jo Wilfried Tsonga, cela devait être au moment des 1/8e de finale et puis au fur et à mesure, on a vu toutes les télés de France débarquer, les radios, la presse, le journal l'Equipe. Quand Jo a gagné sa demi-finale face à Nadal, j'ai dit, il faut faire quelque chose pour la finale. Les services techniques de la ville ont installé un écran géant dans un des cours de tennis. On a fait des affiches qu'on a placardées en ville en moins de 24 heures. Il y avait un monde fou, le dimanche matin, même TF1 a fait un duplex depuis Coulaines.

Christophe Rouillon, le maire de Coulaines, la commune où Jo Wilfried Tsonga a été formé quand il était jeune Copier

Plus de 500 personnes, supporteurs et membres du club formateur de Tsonga, assistent à la finale. Malheureusement, après avoir gagné le premier set (6-4), le Sarthois perd les 3 autres (4-6/3-6/6-7). Le Manceau s'incline face au futur numéro 1 mondial Novak Djokovic. Une défaite qui laisse quelques regrets à Eric Winogradsky. " Jo n'avait jamais joué de finale d'un grand tournoi contrairement à Novak. Après avoir gagné le premier set, il n'était pas loin de breaker au début du second. Il a été un peu attentiste. Et moi dans mon coaching j'aurais du l'inciter à appuyer sur l'accélérateur. Si il y avait eu un cinquième set, jamais Jo n'aurait perdu ce match, j'en suis persuadé".

Eric Winogradsky avoue nourrir quelques regrets sur cette finale perdu par son joueur Copier

Depuis ce match il y a 10 ans, le tennisman manceau a remporté 16 titres en individuel mais il n'a jamais réussi à se hisser à nouveau en finale d'un tournoi du Grand Chelem