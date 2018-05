Bruxelles, Strasbourg, France

Pour sa première affiche, les bleus rencontreront la Belgique, ce samedi à 17h. Une rencontre à suivre notamment sur la page Facebook de la FFF. Il s’agit d’un match d’exhibition, aucune compétition n’est prévue pour l’instant. L’équipe de quatre a été créé par la Fédération Française de Football, début avril.

Les jeunes hommes ont été sélectionnés au terme d’un tournoi organisé sur le jeu vidéo Fifa 18 à Clairefontaine. Il s’agit de :

Lucas « DaXe » Cuillerier (PSG),

Corentin « RocKy » Chevrey (Vitality),

Nathan « Hérozia » Gil (Millenium) et

Corentin « Maestro » Thuillier (Losc).

Ils sont coachés par Fabien "Néo" Devide, qui explique : "Il y a beaucoup d’analogie avec le sport traditionnel, que ce soit sur le fair play ou l’esprit de compétition." Le coach poursuit : "La performance, l’aptitude mentale, les réflexes… A côté de ça, il y a la connaissance du sport qu’on doit avoir, avec un positionnement tactique. Mais en plus, il faut prendre en compte qu’il y a du code informatique derrière, donc parfois, cela peut être imparfait."

Avant la FFF, plusieurs clubs professionnels, comme le PSG, Monaco ou encore City ont déjà monté leur équipe d’e-sport. La NBA a lancé en avril un championnat virtuel, la NBA 2K League. Fin février, Aleksander Ceferin, le patron du football européen avait expliqué qu'il "serait naïf de ne pas se rendre compte que l’eSport et les jeux vidéo (...) sont tous nos concurrents". "Le monde dans lequel vivent nos jeunes est aussi bien virtuel que global. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser passer le train", avait expliqué le président de l'UEFA.

L’eSport, les compétitions de jeux vidéo entre joueurs professionnels, connaît un succès de plus en plus important dans le monde, avec une audience estimée à 280 millions de fans, notamment chez les plus jeunes (15-35 ans).