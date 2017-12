Le Grand-Bornand, France

Après les deux podiums tricolores de Martin Fourcade et Antonin Guigonnat dans le sprint messieurs de la coupe du monde de biathlon au Grand-Bornand, la fête prend une autre dimension ce samedi. Avec d'abord, toujours plus de spectateurs; près de seize mille personnes sont attendues dans la station des Aravis, ensuite avec un fort goût de conquête et de revanche pour le clan français, qui aujourd'hui dans l'épreuve de poursuite rêve de faire descendre de son petit nuage le norvégien Johannes Boe, imbattable sur les skis depuis le début de l'hiver.

Seize mille spectateurs attendus ce samedi au Grand-Bornand © Radio France - Marie Ameline

Au programme ce samedi

Poursuite dames à 11h45 sur 10 km

Poursuite messieurs à 14h45 sur 12,5 km