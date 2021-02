L’équipe de France de canoë prépare les prochains Jeux olympiques dans le Gard

Le canal du Rhône à Sète, c'est ici que les canoéistes de l'équipe de France se préparent pour les prochaines échéances. Et si le Gard a été choisi par le staff de la fédération française de canoë-kayak, c'est avant tout pour les conditions climatiques : "on est venu chercher un peu de chaleur et de soleil. On savait que les conditions de navigation ici étaient très bonnes" explique Anthony Soyez, entraîneur des canoéistes.

Entraînement intensif

Trois à cinq heures d'entraînement par jour, c'est le minimum pour espérer voir Tokyo cet été. Au menu ce matin-là, l'exercice de la prise de vague : "C'est un peu comme prendre la roue en vélo, on se met à côté d'un équipier. Le bateau forme une légère vague et l'autre équipier se met à un endroit où il se sent un peu plus porté. Il fait donc mois d'efforts, mais doit tenir l'allure." Douze kilomètres en une heure, suivis de deux heures de musculation et d'une nouvelle séance dans l'eau.

21 athlètes participent à ce stage. Parmi eux, Adrien Bart. C'est la référence en France du canoë. Médaillé de bronze lors des championnats du monde en 2019, il vise cette année l'or olympique. Pour y arriver, chaque détail compte ! "Le fait d'enchaîner des coups de pagaie de qualité de ces canaux de Camargue, ça nous permet de demain répéter ces mêmes coups de pagaie dans le bassin de Tokyo".

Forte de cette expérience, l'équipe de France de canoë-kayak compte bien revenir dans le Gard avant les Jeux olympiques.