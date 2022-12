L'équipe de France de Hockey sur glace de retour à Marseille

Non, il n'y a pas que le foot à Marseille ! C'est le pari du club des Spartiates à Marseille, qui accueille l'équipe de France de Hockey sur glace dans sa patinoire du Palais Omnisport. Cela fait neuf ans que l'équipe de France n'était pas revenue jouer à Marseille. Ce sera le cas pendant trois jours (15, 16, et 17 décembre) pour un tournoi international amical entre la France, l'Ukraine et la Pologne.

L'équipe de France est déjà arrivée à Marseille et a débuté les entraînements.

A l'occasion de ce Tournoi des 3 Nations Top 20, les Spartiates et la fédération française de hockey sur glace (FFHG) vont recueillir des fonds à destination de la fédération ukrainienne de Hockey. Depuis le début du conflit en Ukraine, la FFHG s'est mobilisée en accueillant par exemple de jeunes hockeyeurs ukainiens réfugiés en France et en leur permettant de continuer à pratiquer leur sport dans des clubs français.

A Marseille, lors de ce tournoi, les bénéfices seront aussi reversés à la fédération ukrainienne qui a créé une fondation à cet effet : www.saveukrainianhockeydream.org . Les frais engagés par les équipes de Pologne et d'Ukraine sont entièrement pris en charge.

L'opération est notamment financée grâce à un partenariat avec le Club Top 20 , composé d'entrepreneurs de la Métropole Aix-Marseille Provence.

Ces rencontres internationales sont aussi l'occasion pour le club de hockey des Spartiates de Marseille de mettre en avant la discipline sur Marseille et dans l'une des plus belles patinoires de France, qui peut accueillir jusqu'à 5600 spectateurs.

Premier match du Tounoi des 3 nations ce jeudi à 20h face à l'Ukraine au Palais Omnisport de Marseille. Vous pouvez acheter vos places (entre 9 et 18 euros) ►ici