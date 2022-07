L'équipe de France de judo choisit Montpellier pour préparer les JO 2024

Montpellier, nouvelle terre de judo ? C'est officiel, elle accueillera les championnats d'Europe 2023, à la Sud de France Arena. De plus, l'équipe de France ( féminine et masculine) l'a choisie pour être son camp de base et préparer les Jeux Olympiques 2024 de Paris.