VIDÉO | L'équipe de France de jujitsu prépare les jeux mondiaux à Poitiers

L'équipe de France de jujitsu est à Poitiers jusqu'à ce dimanche 16 juillet. Elle prépare les prochains jeux mondiaux, qui débuteront le 20 juillet à Wroclaw en Pologne. Des jeux qui regroupent les disciplines qui n'ont pas leur place aux jeux olympiques.

L'équipe tricolore de jujitsu, un art martial dérivé du Judo, prépare sa prochaine compétition dans la capitale du Poitou. Si ce dernier stage avant les jeux mondiaux se déroule à Poitiers, ce n'est pas un hasard. L'un des entraîneurs des bleus, Bruno Le Gal, connaît bien la ville. Il y habite depuis 25 ans. "On a des équipements de qualité", déclare-t-il.

C'est une ville qu'on connaît bien

Percy Kunsa ne découvre donc pas Poitiers. "On a fait plusieurs préparations aux championnats du monde ici", explique le double champion du monde de jujitsu combat, catégorie moins de 77 kilos. "C'est une ville qu'on connaît bien, maintenant. On est toujours bien accueillis. Pour l'instant, ça marche bien, donc je pense que dans les années à venir on sera encore ici, en préparation."

Sur les tatamis du dojo Saint Nicolas, les athlètes enchaînent les combats.

A Poitiers, ils ne font pas que du jujitsu. Jeudi, par exemple, ils ont fait du golf. Ça n'a rien d'insolite, pour Séverine Nébié, trois titres de championne du monde à son actif. "Le golf, c'est bien. Ça nous permet de nous détendre, de travailler différemment avec notre corps."

Faire de l'exercice, puis se vider la tête

Ce vendredi, les membres de l'équipe de France de Jujitsu ont visité le Futuroscope. Pour eux, aussi, il est important de se divertir. "La récupération fait aussi partie de l'entraînement", glisse l'entraîneur Bruno Le Gal.