L'équipe de France de Volley Ball à Cannes pour une compétition internationale

Cannes, France

Après l'équipe de France féminine de football, c'est l'équipe masculine de volley ball qui joue sur la Côte d'Azur jusqu'à dimanche en compétition internationale : c'est le 3ème week-end de la volley ball Nations League. En trois jours, les Bleus vont jouer trois matches de poule au palais des Victoires de Cannes. Cette étape s’inscrit dans une compétition où seize équipes nationales s’affrontent lors de cinq week-ends de phases de poules. Les cinq premières équipes en tête du classement disputeront la phase finale avec l’équipe nationale du pays hôte, les Etats-Unis.

Un vrai marathon pour les volleyeurs

Cela fait des années que les Bleus n'avaient plus joué à Cannes un match officiel. Cela ravit l'entraîneur Laurent Tillie ancien joueur et entraîneur cannois : "c'est un grand bonheur, j'ai joué 11 ans à Cannes et là ce sont des matches qui comptent". Les Bleus visent une qualification en août pour les Jeux olympiques et les championnats d'Europe en France.

Cela fait quatre mois de compétition avec les premières phases de poule de la VNL en Serbie, et en Chine au début du mois, puis les qualifications pour les JO 2020 et l'Euro en France. Un vrai marathon explique Benjamin Toniutti, passeur et capitaine : " On est un peu fatigués, on va aller en Iran la semaine prochaine. Ca va être compliqué cette compétition de VNL mais c'est une bonne préparation. "

Programme pour l'équipe de France : vendredi 14 juin à 17 heures : Etats-Unis- Argentine / Le 15 juin à 20 heures : France- Allemagne / Le 16 juin à 17 heures : France- Etats-Unis