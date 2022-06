L'équipe de France féminine de water-polo en stage de préparation à Laval

Quatre équipes nationales de water-polo sont actuellement en stage de préparation à Laval en vue des championnats du monde dans dix jours en Croatie. Ce sont les équipes féminines des pays suivants : France, Canada, Pays-Bas et Nouvelle-Zélande. Un tournoi amical est organisé entre ces équipes durant trois jours (de mercredi 8 à vendredi 10).

Derrière tout cela, l'objectif de Laval Agglo et de la piscine Saint-Nicolas, c'est d'accueillir une délégation en Mayenne dans le cadre de Terre de Jeux en amont des Jeux Olympiques de Paris. Thierry Prat, le directeur de la piscine lavalloise : "on espère. Il y a plus de 750 sites à se faire concurrence aujourd'hui sur le territoire français pour accueillir dans les meilleures conditions toutes ces délégations qui vont préparer les Jeux 2024. Alors oui, c'est un rêve. Et on fait tout pour essayer de le concrétiser. Nous sommes en contact avancé avec deux nations, l'une en natation, l'autre en water-polo. Et c'est la raison pour laquelle on organise ce tournoi cette semaine."

Au-delà des installations sportives qui correspondent au cahier des charges, il y a tout ce qui est mis en place autour dans l'accueil des délégations (hébergement, restauration, navettes, etc). De vrais atouts pour faire de la piscine lavalloise, un centre de préparation aux Jeux.

Une mayennaise dans l'équipe de France

Parmi les joueuses de l'équipe de France, une Mayennaise. Morgane Leroux, 23 ans, est née à Château-Gontier et est licenciée au club de Lille, sacré champion de France de Pro A pour la huitième fois consécutive. Après une absence pour cause de blessure, la Mayennaise espère être sélectionnée pour les prochains championnats du monde.