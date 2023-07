L'escrimeuse alsacienne Sara Balzer médaillée d'argent par équipe aux championnats du monde

La sabreuse Sara Balzer et ses compatriotes ont encore échoué en finale contre la Hongrie

Sara Balzer a remporté la médaille d'argent en sabre par équipe aux championnats du monde d'escrime en Italie à Milan dimanche 30 juillet. Après avoir battu le Japon et l'Ukraine pour se qualifier en finale, elle et ses compatriotes (Manon Apithy-Brunet et Caroline Queroli), ont perdu en finale contre la Hongrie (45-38).

L'an passé déjà les sabreuses françaises, dont Sara Balzer avait terminé deuxième des championnats du monde. Elle avaient, là encore, perdu contre la Hongrie en finale.

Sara Balzer, n'a en revanche pas brillé en individuel lors des ces championnats. La numéro 1 mondiale de la discipline a été éliminée en quart de finale jeudi 27 juillet.

L'équipe de France d'escrime repart de Milan avec une médaille d'or, trois médailles d'argent et une de bronze.