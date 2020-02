L'espadrille de Mauléon version désert avec Nicolas Duplàa sportif confirmé originaire de Tardets

Sportif Basque de haut niveau Nicolas Duplàa s'est lancé un nouveau défi. Il s'apprête à participer au marathon des sables au Maroc en avril 2020. C'est l'une des courses les plus difficiles au monde. Il faut courir 250 kilomètres en 7 jours et en autosuffisance. Pour corser cette aventure et surtout pour représenter les couleurs et le savoir faire du Pays-Basque, Nicolas Duplàa a décidé de courir ce marathon titanesque en espadrille !

Nicolas Duplàa et ses espadrilles préférées © Radio France - Médéric Bouillon

L'espadrille du désert

Pour participer à ce marathon en espadrille il a fallu en créer une paire adaptée au désert. Après réflexion et différents essais, est née l'idée de coudre le haut d'une chaussette sur l'extérieur de la chaussure pour que le sable ne rentre pas dans l'espadrille. Une semelle de renfort a été ajouté à l’intérieur pour éviter que le pied ne frotte sur la corde.

Le départ approche

En attendant son départ Nicolas Duplàa s'entraîne assidûment. Vous pourrez suivre son aventure en écoutant "Ça vaut le détour" entre 17h00 et 18h00 sur France Bleu Pays - Basque du 03 au 13 avril 2020.