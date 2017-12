Caen, France

Pour sa première participation à l'Open de tennis de Caen, l'Espagnol David Ferrer a frappé un grand coup : il a remporté le tournoi, ce mercredi soir, dans un Zénith très bien garni. En face, son compatriote Roberto Bautista Agut n'a pas que constater les dégâts : 6-3/6-2. Le voilà qui perd sa deuxième finale d'affilée après celle de l'année dernière.

Ferrer, 35 ans, n'est plus le joueur classé 3e mondial en 2013. Mais il a montré aux 3.800 spectateurs qu'il avait encore de beaux restes. Après un début assez timide, il est monté en régime. Plus précis, plus solide, plus incisif, il n'a pas laissé l'occasion à Bautista Agut d'espérer. Les deux espagnols ont certes offerts quelques beaux échanges, mais le public a vite compris que "papy" Ferrer, comme il le surnommait, était bien le plus fort.

Le vainqueur ne boudait d'ailleurs pas son plaisir à l'issue du match :

C'était important pour moi de gagner. Ce n'est pas un tournoi officiel, mais c'est bon pour la confiance, c'est bon pour moi. C'est sûrement ma dernière saison sur le circuit professionnel. Je veux profiter du tennis."

Ferrer, qui a chaudement loué l'Open de Caen, a promis de revenir l'an prochain, s'il le peut. Comme Bautista Agut, pour qui "venir à Caen est toujours un plaisir".

Invitée d'honneur de la finale, la coupe Davis a fait sensation dans le Zénith caennais. Le prestigieux trophée, plus que centenaire, était exposé pour l'occasion, quelques semaines après la victoire des Bleus face à la Belgique. Une coupe de 300 kilos, arrivée en plusieurs morceaux et acheminée par fourgon blindé.

La coupe Davis, l'autre star de la finale

Le public a littéralement admiré l'objet. "Elle brille tellement. C'est magnifique. Il n'y a même pas de mots pour décrire la coupe Davis. C'est super de l'avoir à Caen. On voit que l'Open grandit", clamait, fier, un ramasseur de balle.

La coupe davis est massive. Il faut d'abord assembler ses différents anneaux. © Radio France - Esteban Pinel

Les flashs ont crépité avant et après la finale. A la plus grande joie de Denis Agostini, le directeur du tournoi : "Je suis ému. C'est un saladier magique. Tout le monde est ébahi, éberlué. Elle brille encore plus parce qu'on l'a gagnée cette année".

Le Saladier d'argent © Radio France - Esteban Pinel

La coupe Davis a suscité l'admiration du public. © Radio France - Esteban Pinel

Belle conclusion de la 11e édition d'un Open réussi, marqué par le premier tournoi féminin, remporté par l'Ukrainienne Elina Svitolina.