L'Espagnol Pau Capell s'impose en solitaire sur l'Ultra Trail du Mont-Blanc

Chamonix, France

L'Espagnol Pau Capell s'est imposé samedi sur l'Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) après un parcours incroyable de 171 km qu'il a mené seul du début jusqu'à la fin, en 20 h 19 min autour du Mont-Blanc. Capell a devancé le grand favori et triple vainqueur de l'épreuve, le jurassien Xavier Thévenard de Nantua dans l'Ain , en lice pour un 4e sacre inédit. Mais Xavier Thévenard n'a pas réussi à passer l'Espagnol. Il a même accentué son retard en fin de parcours.

Capell, âgé de 27 ans, est le premier non-Français depuis huit ans à remporter la célèbre course du trail d'endurance extrême. Il faut remonter à 2011 et le sacre de Kilian Jornet, lui aussi espagnol et spécialiste de ski-alpinisme, d'alpinisme, d'ultra-trail et de course en montagne.

Le tour du Mont-Blanc se déroule sur trois pays, France, Italie et Suisse, sur 171 km dont 10.000 m de dénivelé positif et cette année, il s'est déroulé sous des températures estivales. 2543 coureurs ont pris le départ vendredi à Chamonix. Les derniers sont attendus dimanche après-midi et la barrière horaire a été fixée à 46h30.