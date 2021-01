L'étalon normand Face Time Bourbon remporte un deuxième Prix d'Amérique de suite

Face Time Bourbon a décroché un deuxième Prix d'Amérique consécutif ce dimanche 31 janvier à Vincennes. L'étalon, entraîné par Sébastien Guarato dans l'Orne, est longtemps resté en embuscade avant de jaillir dans le final pour remporter la prestigieuse course hippique.

Et de deux ! L'étalon normand Face Time Bourbon (numéro 17) a fait honneur à son statut de favori ce dimanche 31 janvier sur la piste de Vincennes. Il a remporté son deuxième Prix d'Amérique d'affilée, devant Davidson du Pont (15), Gu d’Héripré (4), Dhélia du Pommereux (13) et la Manchoise Bahia Quesnot (16).

Le crack, basé au Ménil-Bérard dans l'Orne, est longtemps resté en embuscade, à l'avant de la course, avant d'attaquer à 500 mètres de l'arrivée. L'offensive puissante et régulière du cheval de 6 ans a ôté tout espoir à la concurrence dans le final.

Après la course, le driver de Face Time Bourbon, Björn Goop, s'est confié à nos confrères d'Equidia :

Avoir la possibilité d'être derrière un cheval comme ça, c'est chaque fois une grande émotion. Il a été vraiment magnifique.

Le driver suédois a décrit un cheval "plus calme, moins stressé qu'avant", grâce "au travail de Sébastien Guarato", l'entraîneur de Face Time Bourbon dans l'Orne. Ce dernier s'offre un 4e Prix d'Amérique, après le doublé de Bold Eagle (2016, 2017) et le premier sacre de son crack l'année dernière.

Au micro d'Equidia, Sébastien Guarato a évoqué la préparation du cheval : "On a travaillé plus fort, et comme c'est un crack, il a bien répondu. Il était parfait." Avec en prime le nouveau record de la piste.