L'Héraultaise Carole Monnet, grand espoir du tennis féminin français

A 15 ans, Carole Monnet a déjà tout d'une future grande championne. Elle vient d'être désignée joueuse de l'année 2017 dans sa catégorie. Une jeune fille au parcours incroyable. Portrait.

Le rêve a bien failli se briser l'année dernière pour Carole Monnet. En octobre 2016, le jeune fille était immobilisée dans un fauteuil roulant. Privée de sa raquette et de ses baskets pendant trois mois suite à une fracture au niveau d'une vertèbre lombaire.

Mais la championne est une combattante, elle le dit elle-même : c'est l'une de ses plus grandes qualités. Elle reviendra encore plus forte grâce à une rééducation physique et mentale personnalisée.

Une naissance en Ukraine

Un caractère sans doute forgé dès l'enfance au moment de quitter l'Ukraine et son village natal situé à côté de Kiev. Carole Monnet est adoptée à l'âge d'un an et demi et s'installe avec sa famille à Cruzy à l'ouest de Béziers (Hérault).

De l'athlétisme au tennis

C'est d'abord l’athlétisme qui passionne cette sportive dans l'âme. Elle court beaucoup notamment avec son frère. Mais à huit ans, Carole Monnet décide de se tourner vers la balle jaune et franchit rapidement les paliers.

Trois ans lui suffiront pour intégrer le haut niveau.

L'année 2017 est sans doute la plus belle de sa jeune carrière dans le circuit junior. Elle décroche la titre de championne de France des 15/16 ans en août dernier et remporte le Tennis Europe Junior Masters début octobre. Une sacrée performance puisqu'elle devient la première Française à gagner cette épreuve.

Carole Monnet est aujourd'hui une des meilleures joueuses européennes dans sa catégorie. Et la championne en redemande avec beaucoup d'ambition. Elle espère décrocher un tournoi du Grand Chelem et figurer parmi les 500 meilleures joueuses mondiales d'ici janvier.