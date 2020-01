L'himalayiste Marc Batard se relance dans l'ascension de l'Everest en 2022 pour ses 70 ans

La Celle, Allier, France

Le sprinter de l'Everest remet le couvert !

En 1988, son record de l'ascension de l'Everest sans oxygène en moins de 24 heures avait fait sa renommée. Plus que jamais Marc Batard veut en découdre avec le toit du monde. Mais cette fois-ci, il ne sera pas seul. Accompagné de l'alpiniste pakistanais Muhamad Ali et du Népalais Passang Naru Sherpa, le grimpeur français porte un projet qui le tient à cœur depuis de nombreuses années.

Une école de formation des guides de très haute-montagne en projet

Sa longue carrière lui a permis de constater l'absence de formation à la très haute altitude pour ceux qui montent à de telles altitudes. Ce manque de formation conduit très souvent des accidents mortels.

Avec de nombreux sponsors qui l'accompagnent, Marc Batard veut fonder la première école de formation des métiers de Guide de Très Haute Montagne au Népal.

Appelée HIMS (Himalayan International Mountain School), cette école serait la première du genre au Népal. Mais le projet de l'himalayiste ne s'arrête pas aux montagnes népalaises : il veut étendre son projet à 15 autres pays (Chine, Pakistan, Inde, Bhoutan, Tadjikistan , Afghanistan, Kazakhstan, Argentine, Chili, Pérou, Bolivie, Équateur, États-Unis et Tanzanie) et ainsi former les professionnels de la montagne à perfectionner leur technique et améliorer leur sécurité en haute altitude

Besoin de 30.000 euros pour boucler le projet

Mais pour aller au bout de son projet d'ascension, Marc Batard a besoin de 30.000 euros, somme qui servira à financer l'excursion ainsi que l'école.

Une campagne participative de dons a été lancée mi-novembre par l'alpiniste sur la plateforme GoFundMe pour financer sa "caravane de la transmission", une caravane itinérante qui le suivra au cours de ses entrainements. Il escaladera l'Annapurna (Argentine) en mai prochain, ainsi que le K2 (Népal) en juin 2021, avant de retourner sur le toit du monde.