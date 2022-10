L'histoire d'amour entre la Mayenne et le futsal

France Bleu Mayenne : L'équipe de France affronte demain soir la Norvège à Laval, à Espace Mayenne. Vous y avez joué il y a trois semaines, victoire contre la Croatie devant plus de 3000 personnes. Vous appréciez cette salle que vous connaissez aussi en tant que joueur de première division?

Kévin Ramirez : "Forcément, surtout quand elle est pleine. C'était plein face à la Croatie et ça sera à guichet fermé demain soir. Vraiment plaisant et avec une grande envie de rejouer dans cet espace mayennais, puis de voir nos supporters parce qu'on a créé des liens maintenant et en tout cas un grand plaisir de rejouer à Espace Mayenne."

FBM : On se dit que c'est un public de connaisseurs parce qu'il y a la présence d'un club de première division à Laval?

KR : "Oui, un public connaisseur, un public passionné, je dirais, qui soutient son équipe et qui nous a soutenu il y a maintenant trois semaines. Donc c'est très plaisant et en tout cas, ça nous donne une force supplémentaire et ça nous motive. Et puis, en espérant que demain soir, ça se passe bien et que le public puisse profiter pleinement de cette Equipe de France. "

FBM : Ce match contre la Norvège, c'est un match qui va compter pour les qualifications pour le Mondial 2024. La Norvège et la Serbie figurent dans ce groupe de qualifications avec la France. Comment vous abordez cette rencontre contre les Norvégiens, équipe la plus faible du groupe, en tout cas sur le papier?

KR : "Avec un grand respect. Cela fait maintenant plus d'un an qu'on prépare ça. On aborde ces qualifications avec un grand respect et avec de l'humilité mais avec une grande envie de bien faire les choses. On veut bien entamer ces qualifications avant de partir en Serbie."

FBM : Le match contre la Serbie, ce sera mercredi. Ce sera certainement un adversaire de plus grande qualité. En quelque sorte, ça permet avec la Norvège de bien rentrer dans ces qualifications ?

KR : "On va essayer de bien rentrer dans ces qualifications. On est en effet très concentré. On travaille très bien ici à Clairefontaine. Donc demain soir, on sera prêts et on sera déterminés. Après on aura le temps de penser à la Serbie."

FBM : L'objectif de l'Equipe de France, c'est de se qualifier pour la première fois pour la Coupe du monde. Mais c'est un parcours du combattant?

KR : "C'est un très long chemin. D'abord, il y a un groupe de trois, donc le premier se qualifie directement, ensuite les meilleurs deuxièmes. Et ensuite, il y a des barrages. Donc oui, c'est un parcours du combattant. C'est compliqué, mais je le répète encore une fois, on est déterminé, on travaille bien depuis maintenant près d'un an et avant aussi on a bien travaillé. Donc on prend les matches les uns après les autres. Là, on a la Norvège. On va se donner les moyens, on se donne les moyens. Donc maintenant, il faut aussi commencer ses qualifs de la meilleure des façons. Et puis après, on verra ce qu'il en est."

FBM : Cette équipe de futsal, forcément moins connue que l'équipe de France de foot à onze, peut ainsi prendre sa place dans le paysage sportif?

KR : "Oui, forcément. On commence à être de plus en plus connu et reconnu, avec un gros travail de la part aussi de la fédération et des clubs. Donc on se fait notre place petit à petit. Et comme vous le voyez, les salles sont bien remplies. Et encore une fois demain ce sera à guichet fermé."