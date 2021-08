L’immense défi d’Alpine face au géant Toyota aux 24 Heures du Mans

Sa carrosserie bleu-banc-rouge permet de l’identifier sans difficulté dans le peloton des 61 voitures engagées au Mans. Et l’Alpine n°36 sera très observée durant cette 89e édition des 24 Heures. Parce que l’intérêt de la course reposera essentiellement sur sa capacité à menacer Toyota, le constructeur japonais qui règne sans partage depuis les départs de Porsche (2017) et Audi (2016). Si l’A480 bouleverse la hiérarchie et parvient à devancer les redoutables prototypes nippons, elle entrera dans la légende des combats David contre Goliath.

“Nous sommes challengers” - Nicolas LAPIERRE, pilote Alpine

Depuis 2013 et son retour sur les circuits, Alpine était engagée dans la catégorie LMP2. Avec un joli palmarès dans cette “deuxième division des protos” : trois victoires aux 24 Heures du Mans et deux titres mondiaux. Suffisant pour convaincre l’état-major de Renault, la maison mère, de lancer pour cette saison un programme Hypercar. “La première participation dans la catégorie reine, c'est une autre dimension, quelque chose d'assez magique. On a vécu de superbes belles histoires ensemble, mais là, c'est un cran au-dessus" souligne Nicolas Lapierre, pilote avec les Bleus lors de toutes les victoires.

2018 : l'une des trois victoires d'Alpine en LMP2. Nicolas Lapierre (à gauche) était déjà dans l'équipe - DPPI

Aller chercher Toyota ? La marche est haute, mais le pilote estime que ce nouveau défi était nécessaire. “On va se frotter à Toyota, qui a des moyens bien plus puissants que les nôtres. Ils ont plus de monde, plus de budget, plus de ressources. Donc on arrive avec humilité, nous sommes challengers. Mais pour un super challenge qui arrive au bon moment pour l'équipe”.

La fiabilité pour arme principale

La qualification, nettement dominée par Toyota, a confirmé l’écart de performance en vitesse pure. Mais Philippe Sinault, le directeur de l’écurie, est satisfait de cette troisième place. Idéale pour se positionner en embuscade derrière la cavalerie japonaise.”La qualification s’est bien déroulée, tout comme l’Hyperpole. Nous sommes à notre place, dans notre rôle assumé” observe le Boss de la destinée Endurance d’Alpine depuis 2013. Avant de diriger le débat vers l’essentiel. “La vraie satisfaction est que nous avons beaucoup roulé durant cette semaine d’essais et tout se passe bien jusqu’à présent”. Allusion à l’indispensable fiabilité pour menacer les nouvelles GR010 Toyota, jamais testées sur une course de 24 Heures. Alors qu’Alpine aligne une voiture ancienne génération (châssis Oreca et moteur Gibson) rompue au double tour d’horloge. “Nous devrons les maintenir sous pression pour saisir chaque opportunité qui se présentera en course” résume Nicolas Lapierre.

De jour comme de nuit, l'Alpine devra maintenir un rythme élevé pour menacer Toyota - DPPI

Un soupçon d’écoconduite

En Endurance, il faut conjuguer vitesse et résistance pendant la course. Mais un troisième paramètre sera crucial pour Alpine : la consommation, qui pourrait imposer à la voiture bleue des passages à la pompes supplémentaires. Depuis les essais, l’équipage cible un objectif de douze tours par relais, pour essayer de se calquer sur l’autonomie de la Toyota hybride. “On y travaille fort” confirme Matthieu Vaxiviève, le pilote recruté cet hiver. “Sur les fins de lignes droites, on va lâcher l’accélérateur un petit peu plus tôt et freiner plus tard pour essayer de consommer moins d'énergie. On peut adapter notre pilotage mais bon, aller chercher un tour supplémentaire, c’est difficile”. Le droit à l’erreur sera interdit sur ce circuit de 13km626 où le tour de trop se solderait par une panne sèche. Un œil sur la piste et l’autre sur la jauge d’essence. Aller vite sans trop consommer. Ce sera donc l’un des exercices imposés aux pilotes Alpine pour menacer Toyota. Pas simple mais cette course requiert résistance et intelligence.

330 km/h dans la mythique ligne droite des Hunaudières sur le circuit des 24 Heures du Mans. - DPPI

Ce samedi Alpine entretient le rêve de rejoindre dans la légende l’épopée de 1978, unique victoire de la marque aux 24 Heures. Ce qui serait le plus beau des hommages à Jean-Pierre Jaussaud, l’un des deux pilotes de l’époque, disparu le mois dernier.