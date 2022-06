L'Infinity trail, une course d'endurance au format extrême ce weekend à Dijon

Pousser l'effort d'endurance au maximum. Dès vendredi 24 juin 2022 à midi, l'Infinity trail s'installe sur les chemins du Parc de la Combe à la Serpent près de Dijon. On vous présente ce concept où certains courent plus de 250 km quasiment sans s'arrêter (ou alors quelques minutes, pour dormir).

À midi pile, vendredi 24 juin 2022, le son d'une corne de brume va raisonner au Parc de la Combe à la Serpent, à Corcelles-les-Monts. Ce sera le top départ de l'Infinity trail pour une centaine de coureurs. Le principe ? Une course sur une boucle de 6,7 kilomètres dans la nature, au départ du parking. Avec une difficulté : il faut terminer chaque tour en moins d'une heure, sinon c'est l'élimination. 12h, 13h, 14, etc. Chaque heure, un nouveau départ, .... jusqu'à qu'il ne reste plus qu'un seul participant, le gagnant ou la gagnante. Sachant que si vous terminez en 50 minutes, vous aurez 10 minutes de repos, mais si c'est en 59 minutes, vous n'aurez qu'une minute avant de repartir !

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Objectif : dépasser les 40 tours

Ce concept d'endurance extrême, né aux Etats-Unis à la fin des années 1980, est arrivé en France il y a quelques années seulement. Depuis, des courses ont été organisées dans les Landes, en Normandie ou sur l'Île d'Aix, en Charente-Maritime. C'est la première fois que le format s'installe à Dijon. Maud Debs, la co-organisatrice de cet évènement, n'envisage pas que le record mondial de 90 tours - 603 km - soit battu. En revanche, elle verrait bien le record des "Infinity trail" organisés en France, 42 boucles, être dépassé. "J'aimerais bien qu'on arrive à 48 boucles, on a deux-trois cadors qui viennent se battre, ça risque d'être intéressant", estime-t-elle au micro de France Bleu Bourgogne.

Maud Debs, co-organisatrice de la course Copier

Un local ambitieux : Matthieu Tharion

Si la course a lieu en Côte-d'Or, c'est en partie grâce à Matthieu Tharion. Passionné de trails, et surtout d'ultra-trails, il a déjà participé à plusieurs éditions de l'Infinity. Il a proposé ce parcours dans la Combe à la Serpent. Son record ? 38 tours, soit un peu plus de 264 kilomètres. Cette fois-ci, il aimerait dépasser les 40, aidé par un parcours qu'il connaît par cœur. Et par son "staff", c'est-à-dire sa compagne et ses amis, qui vont s'occuper de lui pendant les quelques minutes de repos entre chaque tour, en lui préparant à manger par exemple. Matthieu Tharion prévoit de boucler les tours en 55 minutes la journée et en 50 minutes la nuit. Rendez-vous dimanche au petit matin, sûrement, pour connaître le vainqueur !

Tenir près de deux jours, sur plus de 200 km, c'est une préparation explique Matthieu Tharion, participant dijonnais Copier