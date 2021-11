L'Open de Limoges de tennis se dévoile, Caroline Garcia et Kristina Mladenovic de la partie

Le plateau de l'Open de Limoges s'annonce très intéressant. Annulé l'an dernier en raison de la crise sanitaire, le tournoi fait son grand retour à Beaublanc du 12 au 19 décembre. Pour le moment le public est de la partie. Il faudra fournir un pass sanitaire.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le tournoi féminin de tennis WTA 125 annonce déjà 23 joueuses. Parmi elles, 12 sont classées dans les 100 premières places mondiales. La tête de série numéro 1, du tournoi est Sorana Cirstea, 38e mondiale, une Roumaine de 31 ans.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dans le clan français, on va pouvoir encourager au moins cinq françaises. Elles sont quatre dans ce fameux top 100. On retrouve les jeunes Clara Burel, 20 ans et 76ème mondiale et Océane Dodin, 25 ans et 88ème mondiale. Mais le tournoi annonce aussi Kristina Mladenovic, 28 ans et 93ème mondiale, et surtout Caroline Garcia, 28 ans, 72ème mondiale et titrée à Limoges en 2015.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les places sont déjà en vente sur le site du tournoi.