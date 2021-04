L'Open de tennis de Brest reviendra fin octobre

Envisagée un temps pour le printemps, l'édition 2021 de l'Open Brest Arena-Crédit Agricole aura bien lieu à ses dates habituelles, pendant les vacances de la Toussaint. Malgré l'absence de visibilité, tant sur le plan sanitaire que sportif, le tournoi se déroulera du 23 au 31 octobre à la Brest Arena. "Le tournoi aura lieu dans tous les cas de figure, y compris à huis clos, précise Stéphane Abjean, président de l'Association Challenger Tour de Brest (ACTB). On espère un open de tennis dans des conditions normales bien sûr, mais on se laisse la possibilité de diminuer la jauge du public et des espaces VIP."

L'événement, dont ce sera la 20e édition -la 6e de la nouvelle formule à l'Arena, aura un budget sensiblement équivalent à son millésime 2019, soit environ 950.000 euros. Le tableau de simple de ce tournoi de la catégorie Challenger (ATP 100, la deuxième division du circuit) comprendra toujours 48 joueurs, reste à savoir lesquels. "On a aucune vision à ce jour, reconnaît Stéphane Abjean. On n'espère pas avoir une concurrence de folie dans le calendrier, pour pouvoir faire le plein de jeunes talents, avec peut-être quelques noms plus connus", pourquoi pas un Tsonga, un Gasquet ou un Simon, les "mousquetaires" français au crépuscule de leur carrière.

Un nouveau directeur du tournoi va être nommé

L'urgence pour l'ACTB et son partenaire logistique Rivacom Events est le choix du nouveau directeur du tournoi, puisque Nicolas Escudé a quitté ses fonctions pour prendre la direction technique nationale de la FFT début mars. Son remplaçant sera connu dans les prochains jours : "il y a plusieurs possibilités, pas seulement dans le milieu du tennis. Il faut que ce soit un bon ambassadeur du tournoi et de la ville", explique Stéphane Abjean. Une short-list a été établie.

Annulé en 2020, l'Open de Brest avait accueilli plus de 23.000 spectateurs lors de l'édition 2019, remportée par le Français Ugo Humbert.