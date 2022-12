L'Open de Tennis de Caen s'adaptera à la performance de l'équipe de France de Football

Le 15e Open de Tennis de Caen se déroule du 11 au 14 décembre prochain au Zénith de Caen. Pour cette dernière au Zénith, les organisateurs ont su rassembler un plateau très relevé : Holger Rune (Numéro 11 mondial), David Goffin, Roberto Bautista Agut, Adrian Mannarino ou encore Richard Gasquet.

Le hic, c'est que le tournoi de tennis caennais se retrouve à cohabiter cette année avec la Coupe du Monde de Football au Qatar. Plus embêtant : si l'équipe de France de football se qualifie face à l'Angleterre samedi, elle jouera sa demi-finale ce mercredi à 20h au moment de la finale hommes de l'Open de Tennis de Caen.

Les organisateurs de l'Open de Tennis de Caen ont donc pris en compte ce scénario possible et n'hésiteront pas à modifier l'horaire de leur finale pour éviter de voir les spectateurs le nez sur leur téléphone portable voire même sécher l'événement pourtant à guichet fermé au Zénith de Caen.

"Si l'équipe de France perd samedi, on ne change rien. Si elle gagne, on avancera la finale à 18h"

D'où les deux scénarios prévus par Arnaud Guimard, le manager général de l'Open de Tennis de Caen. "Si l'équipe de France perd samedi, on ne change rien. Si elle gagne, on avancera la finale à 18h avec des animations dès 17h30. L'idée est que les gens puissent suivre les deux. Une demi-finale de Coupe du Monde en France avec l'équipe de France, c'est quand même important. Et si on avance l'horaire de la finale hommes, on essayera après de diffuser la demi-finale de l'équipe de France dans le Zénith sur grand écran."

Et de poursuivre : "En plus ce sera un grande fête, le zénith sera à guichet fermé mercredi. On n'a pas envie que des gens qui ont pris leur billet soient tiraillés entre une demi-finale de Coupe du Monde avec l'équipe de France ou la finale de l'Open de Tennis de Caen. On leur proposera donc les deux."