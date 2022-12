L'Open de Tennis de Caen tourne avec émotion la page du Zénith pour rejoindre le Palais des Sports

Holger Rune a remporté la 15e édition de l'Open de Tennis de Caen face à Roberto Bautista Agut (6-0/6-4). Le champion danois restera aussi comme le dernier à avoir gagné le tournoi normand dans la salle du Zénith.

ⓘ Publicité

Au moment de remettre les prix et de démonter le cours provisoire, les organisateurs ne cachaient pas leur émotion mercredi soir de quitter cette salle qui aura permis à l'Open de tennis de Caen de faire venir à Caen des Daniil Medvedev, des Jo-Wilfried Tsonga, des Elina Svitolina ou encore des David Ferrer, des joueurs et joueuses du Top 10 m :ondial.

Dès l'an prochain, l'Open prendra place une centaine de mètre plus loin dans le nouveau Palais des Sports. C'est une page de onze année qui se tourne non sans une certaine nostalgie. En 2011, le pari financier était risqué mais nécessaire pour permettre à l'Open de poursuivre son développement et être capable d'attirer près de 150.000 personnes sur les onze éditions.

L'open de Tennis de Caen pour sa dernière au Zénith aura fait venir le numéro 11 mondial Holger Rune © Radio France - Olivier Duc

"C'est le Zénith qui a fait passer l'Open dans une autre dimension, reconnaît Aristide Olivier, adjoint au maire de Caen en charge des sports et à l'origine de la création de l'épreuve. C'était un pari un peu fou de se lancer dans cette salle-là. Cela a été un pari réussi avec onze magnifique édition et un petit pincement au coeur de le quitter."

Avant le Zénith, L'Open aura séjourné pendant quatre ans dans les hangars du TC Caen de la folie couvre-chef et des conditions très différentes de celles de la salle de spectacle.

"On se retrouvait effectivement fin novembre sur les court de terre battue où il faisait très très très froid, se souvient le directeur du tournoi Denis Agostini. Il fallait mettre les tribunes en passant par les toits, ce que l'on ne pourrait plus faire maintenant. En passant dans une salle de spectacle, c'était atypique mais on passait de mille spectateurs à des finales pouvant amener jusqu'à 5000 personnes comme celles avec Jo-Wilfried Tsonga."

Au Palais des Sports, L'Open de Tennis de Caen trouvera une salle comparable en terme de jauge à celle du Zénith de Caen mais offrira des installations d'accueil totalement différentes.

"C'est surtout une salle complètement dédiée à la pratique sportive, relève Aristide Olivier. Elle est totalement adaptée à la réception des sportifs dans de très bonnes conditions et que l'on avait pas au Zénith comme ce qui touche au médical : le bain froid, le sauna, les tables de massages que l'on n'avait pas aujourd'hui ... Les partenaires seront aussi mieux accueillis avec des espaces qui seront presque trois fois plus grands que ceux d'aujourd'hui au zénith. Et puis pour le grand public, ce sera une expérience sportive encore plus forte puisqu'avec cette configuration à 360 degrés autour du terrain et en forme de chaudron les spectateurs seront encore plus proche du court."

"