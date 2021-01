L'Open de tennis de Montpellier à vivre gratuitement sur la chaîne ViaOccitanie

Dans un peu moins d'un mois débutera l'Open sud de France, le tournoi de tennis de Montpellier à Sud de France Arena. Cette 11e édition se déroula à huis clos, Covid-19 oblige mais que les spectateurs frustrés se rassurent, ils pourront quand même voir des matches gratuitement à la télévision.

La chaîne régionale ViaOccitanie disponible sur le canal 30 de la TNT retransmettra lors des deux premiers tours, trois matches par jour, deux l'après midi à partir de 13h et le match premium à 19h qui sera précédé d'une émission quotidienne (18h30/19h) et peut être aussi d'un rendez-vous en début d'après midi. La chaîne retransmettra l'intégralité des matches à partir des quarts de finale.

"Pour les commentaires, on a dans notre équipe des journalistes férus de sport qui connaissent bien le tennis et pour le côté technique, l'ATP missionne une société qui va produire le signal sportif des rencontres et nous on installe des moyens propres pour produire une ou deux émissions chaque jour pendant une semaine", Jean Brun directeur de Via Occitanie.

Jean Brun directeur de Via Occitanie parle du programme Copier

Jean Brun directeur de Via Occitanie évoque les moyens de la chaîne pour les retransmissions Copier

Parmi les participants, on annonce le local de l'étape, Richard Gasquet, mais aussi les Français Humbert, Pouille et Herbert et trois membres du top 20 à l'ATP : les Espagnols Bautista Agut et Carreno Busta et le belge Goffin.