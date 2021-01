L'open de tennis de Quimper à huis-clos à cause du Covid-19

La 11e édition de l'Open de tennis se tiendra du 24 au 31 janvier au parc des expositions de Penvillers à Quimper. Mais _"_il risque de se dérouler à huis-clos avec le contexte sanitaire mais il y a une volonté forte de l'organisation et de la collectivité. On est content d'organiser un spectacle même sans spectateurs", estime son directeur, Arzel Mevellec. Rien que le bruit des balles, comme à Roland-Garros l'automne dernier. "On essaiera de faire vivre l'événement autrement." La finale sera diffusée sur Bein Sports.

Des économies plus que des pertes

Mais cette édition à huis-clos ne va pas peser sur les finances de l'organisation : "Ce n'est pas un manque à gagner car la collectivité a décidé de nous soutenir comme d'habitude. C'est plutôt une économie qu'on relance sur la période car nous avons moins de dépenses. On a maintenu l'événement pour maintenir certaines activités. J'ai par exemple réembauché mon speaker."

L'Open de tennis de Quimper monte d'une marche

Un tournoi à huis-clos alors que l'affiche est particulièrement belle : "C'est tout le paradoxe, ça fait des années qu'on travaille bien, et les instances internationales nous ont permis de monter d'ATP Challenger 80 à _ATP 100_". Remporter le tournoi, c'est donc engranger désormais 100 points : "Ce qui nous permet d'accueillir des joueurs comme Lucas Pouille ou Hugo Gaston. Hugo doit encore faire ses armes sur le circuit secondaire." Il avait été jusqu'aux huitièmes de finale de Roland Garros après avoir battu Stanislas Wavrinka.