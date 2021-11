L'open paratennis du Loiret fête ses vingt ans, à Saran

L'Open Paratennis du Loiret fête ses vingt ans cette année. Le tournoi de tennis avec des athlètes en situation de handicap a débuté ce jeudi et durera jusqu'à dimanche au complexe de la Foret à Saran.

Quarante-huit athlètes y participent cette année, avec de beaux noms pour les vingt ans ans : notons notamment la présence de neuf athlètes qui ont participé aux derniers Jeux Paralympiques de Tokyo à la fin de l'été, ainsi que celle d'une ancienne médaillée d'or para-olympique à Rio en 2016, l'allemande Jiske Griffieon.

Des chances de victoire française

Parmi les Français en course, il y a Pauline Déroulède (47ème mondiale) ou encore Frédéric Cattanéo, actuel numéro 19 mondial. Pour cette édition anniversaire, y-a-t-il une chance de voir un ou des Français s'imposer ? Oui, estime le directeur du tournoi Stéphane Goudou : "chez les garçons, les français ont de grandes chances de gagner le tournoi, car on a les têtes de série 1 et 2 [Cattanéo et Laget], mais on est à l'abri de rien sur un match de tennis. Chez les femmes, Pauline Déroulède a une petite chance de médaille, même si le niveau est quand même très relevé avec la présence des numéros 9 et 13 mondiales, et que c'est peut-être un peu tôt pour elle".

L'entrée est gratuite pour cet open paratennis du Loiret (pass sanitaire obligatoire), au 310 allée de l'orée de la forêt, à Saran. La finale du double aura lieu samedi après-midi, et les finales des tournois individuels dimanche matin.