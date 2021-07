L'or et l'argent pour le Valence Triathlon aux JO de Tokyo

Ils ont brillé lors de l'épreuve de triathlon à Tokyo, dans la nuit de dimanche à ce lundi 26 juillet. Les deux triathlètes médaillés d'or et d'argent s'entrainent tous les deux régulièrement depuis plusieurs années au club drômois Valence Triathlon.

Kristian Blummenflet, le médaillé d'or, est norvégien, Alex Yee, médaillé d'argent, est anglais, alors pourquoi est-ce qu'ils s'entrainent ici ? "_Le championnat Français, c'est le meilleur au monde_. Chez les athlètes étrangers internationaux, 80% du top 30 mondial est licencié dans les clubs Français. Ça leur permet de progresser, d'étoffer leur calendrier", explique Damien Aubert, entraîneur et manager du club.

Alex Yee avec les couleurs de Valence lors d'un triathlon - Christophe Guiard

Repérés entre 2010 et 2015 lors de compétitions internationales, les deux athlètes ne s'entraînement pas au quotidien dans la Drôme, mais le club valentinois est réputé pour sa formation de jeunes talents. "On a toujours eu cette habitude de fonctionner avec des jeunes, c'est notre cœur de métier, on les forme vers la performance. On connait les besoins de jeunes athlètes qui se développent, c'est ça qui les attire"

"Ils sont très simples"

Kristian Blummenflet et Alex Yee sont restés fidèles au Valence Triathlon, malgré les propositions d'autres clubs : "Ils sont très simples et vous remercient constamment. L'an dernier, quand Kristian Blummenfelt est venu courir avec le club sur deux étapes de première division, il y avait dix jeunes du club qui ont fait 10 jours avec lui."

Le médaillé d'or olympique ne faisait pas partie des favoris à ses débuts : "Kristian démarre de très loin, tout le monde le regardait de haut parce qu'il a un gabarit atypique et pas de qualités de départ particulières. Par contre, c'est un bosseur exceptionnel", se souvient Damien Aubert.

Pour Alex Yee, c'est pareil : en 2016, il n'est pas dans les titulaires des Championnats d'Europe et du monde junior pour la Grande Bretagne. Personne ne l'imaginait au départ des JO 2021, selon Damien Aubert. "En 2016, on l'a fait courir en deuxième division, avec l'équipe de réserve. Il a accepté de prendre son temps, personne ne faisait gaffe à lui, on savait juste qu'il courrait vite !"

Pour Damien Aubert, ces médailles d'or et d'argent sont une vraie fierté pour le club mais il garde la tête sur les épaules : "C'est sûr que c'est super, ça va mettre en lumière le club ! Maintenant, ça ne va rien changer à notre quotidien : demain après demain, on va continuer à s'entraîner de la même façon. Tout ce que je souhaite, c'est qu'on puisse les voir l'an prochain ou dans deux ans, sur une course avec nous et puis avec la médaille olympique, ce serait sympa !"