L'Orne dit non au passage de la flamme olympique, le Calvados "pas contre"

La flamme olympique ne passera pas par l'Orne. Après la Creuse, Lot-et-Garonne ou encore l'Indre-et-Loire, le département dit non au passage de la flamme olympique avant les JO de Paris 2024. Un refus catégorique pour des raisons financières. En effet, le département doit débourser pas moins de 150.000 euros demandés par le comité d'organisation des JO de Paris 2024 pour voir le passage de la flamme. Pour le département du Calvados, on ne sait pas encore si la flamme y passera, mais le conseil départemental n'est pas "contre l'idée" et attend encore plus de détails pour se prononcer.

150.000 ? 180.000 euros TTC en plus des manifestations à côté ? Non c'est beaucoup trop chère - Patrick Joubert, référent sport au CD61

Hors budget

Sortir 150.000 euros pour recevoir la flamme olympique n'est pas dans les priorités de tous les départements avant Paris 2024. C'est une somme beaucoup trop importante aux yeux de Patrick Joubert, le référent sport au conseil départemental de l'Orne : "C'est trop cher parce qu'en fait, il y a une inéquité. Un département d'un million d'habitants va payer le même montant qu'un département de 300.000 habitants. Donc, à un moment donné, il faut bien faire des choix. Oui la flamme, c'est symbolique, c'est quand même quelque chose de très fort ! Mais il ne faut pas oublier non plus tout le mouvement sportif local. Tous nos jeunes à qui il faut consacrer des moyens pour qu'ils puissent bénéficier d'actions, c'est plus important."

Qu'est-ce que ça apporte ?

On connait ainsi la réponse dans l'Orne, mais c'est encore en réflexion pour le département du Calvados. "Ce serait magique" réagi Patrick Osouf le président du Comité Départemental Olympique du Calvados qui explique ce qu'apporterait le passage de la flamme olympique dans le département : "C'est un éclairage sur les valeurs de l'olympisme et puis ça met en avant toutes les tous les événements qu'on peut mettre en place autour de ça. Par ailleurs, le travail avec les communes qui sont labellisées Terre de JO 2024. Le conseil départemental du Calvados est fortement impliqué au niveau du sport dans le département, on est en train de travailler à la création d'une maison départementale des sports. Cette maison départementale des sports, qui accueillera un grand nombre de comités et certaines ligues, ça pourrait être quelque chose de fort dans la symbolique de la voir arriver devant cette maison départementale des sports."