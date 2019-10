L'Ougandais Robert Chemonges remporte le Marathon Vert

Le record du Marahon Vert établi en 2014 par le Kenyan Felix Kiprotich (2h08mn05sec) ne sera pas battu cette année. Pour la première fois c'est un Ougandais qui monte sur la plus haute marche du podium avec Robert Chemonges qui termine cette neuvième édition du Marathon Vert en 2h09mn04sec.

Côté Breton le meilleur coureur est le champion de Bretagne Hamza Al Ouardi. Il termine en 2h25mn54sec.

Le Breton le plus rapide est le champion de Bretagne Hamza El Ouardi © Radio France - Benjamin Fontaine

Pour les femmes c'est l'Ethiopienne Waka Chaltu qui a terminé première en 2h30mn01sec

Karine Ferri au bout de l'effort

Parmi les participants de ce Marathon Vert on retrouvait aussi des personnalités du petit écran comme le journaliste et animateur Samuel Etienne et Karine Ferri. L'animatrice a quitté Paris vers 1h ce matin après avoir présenté "Danse avec les Stars" pour être au départ de la féminine dès 9h ce dimanche.

Après la course Karine Ferri a remis le trophée à la gagnante de la féminine Marilyne Allain.