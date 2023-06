L'UFC revient en septembre à Paris

Après son grand succès à l'occasion de sa première édition le 3 septembre dernier, l’Ultimate Fighting Championship (UFC), la plus grande organisation de MMA au monde, revient une deuxième fois à Paris à l'Accor Arena le samedi 2 septembre 2023. Ciryl Gane sera en tête d'affiche pour cette nouvelle édition qui devraient susciter une nouvelle vague d'engouement. L'an dernier, les 15,000 billets avaient trouvé preneurs en quelques minutes pour cet événement qui a généré pour la région 33,4 millions de bénéfices.

ⓘ Publicité

L'UFC, en coordination avec la Fédération Française de Boxe (FFB), avait organisé son tout premier événement en France suite à l'autorisation du MMA en janvier 2020.

Le Président de l’UFC, Dana White, a déclaré : " Après quinze ans de préparation, notre premier événement à Paris a été incroyable!!! À guichets fermés, l’ambiance et les fans ont été fantastiques. L'arène était bondée dès le premier combat de la soirée et personne n’est resté assis. J'ai hâte de produire une autre soirée inoubliable."

L'année dernière, Ciryl Gane, surnommé "Bon Gamin" (33 ans, 11 victoires, 2 défaites) favori des fans, a affronté Francis Ngannou pour le titre des poids lourds de l'UFC et il a par la suite battu l'Australien Tai Tuivasa par K.O.

Dans son communiqué, l'UFC annonce aussi la française Manon Fiorot, n°2 des poids mouches féminins de l'UFC, et Nassourdine Imavov pour les poids moyens.

Billetterie : comment ça marche?

Pour obtenir des billets, les fans de MMA pourront tenter leur chance le vendredi 23 juin 2023 à dix heures sur le site de l'Accor Arena.

Des facilités sont prévues pour les membres du Fight Club avec la possibilité d'acheter des billets en avance dès le mercredi 21 juin à dix heures, tandis que les personnes s'étant inscrites sur ufc.com/Paris pourront accéder à la vente dès le jeudi 22 juin à dix heures.

Des packs VIP seront aussi disponibles via On Location, le fournisseur officiel d'expériences VIP et l'UFC avec un accès VIP, comprenant un accueil tout compris ainsi que des rencontres.