L'Ultra Trail des Montagnes du Jura 2023 avec France Bleu Besançon !

L’UTMJ, un rendez-vous désormais incontournable en France pour les trailers

Que vous soyez trailers aguerris, sportifs amateurs ou simples amoureux de la nature…, vous trouverez LA course parfaite pour vous:

- l'épreuve-reine, l'UTMJ. Un ultra trail de 175 km avec plus de 7000m de dénivelé positif. Le départ se fera à Lancrans le vendredi 29 septembre et l'arrivée à Métabief. C'est au total 2 pays, la France et la Suisse, 2 régions, la Franche-Comté et l’Auvergne Rhône-Alpes et 3 départements, l’Ain, le Jura et le Doubs qui seront traversés. Et la nouveauté cette année c'est la possibilité d'effectuer la course en relais avec un groupe de 2 à 6 personnes.

Venez vous mesurer au gagnant de l'UTMJ 2022 Johan Fernandez le 29 septembre 2023 © Radio France - Ben Becker

- La Franco-Suisse . 105 km et 4000m de dénivelé positif vous attendent. Un bon avant goût de l'UTMJ avec un parcours commun sur la fin. Le départ se fera des Rousses le samedi 30 septembre à 5h.

- La Renarde. Une course un peu plus accessible de 75 km avec 2600m de dénivelé positif pour découvrir et profiter de beaux paysages. Le départ se fera à 7h des Rousses.

6 courses dont 1 inédite vous sont proposées pour cette 4ème saison de l'UTMJ © Radio France - Ben Becker

- Le maratrail CMM. 40km et 1100m de dénivelé positif pour découvrir le Haut Doubs d’une seule traite avec comme point d’orgue le Mont d’Or. Le départ se fera de Chapelle des Bois le dimanche 1 octobre 2023 à 8h00 et l'arrivée à Métabief.

- La Lynx. Un programme plutôt simple, en théorie. 20km de course dont 13 en montée pour 800m de dénivelé. Départ le dimanche 1 octobre à 10h de la source du Doubs, à Mouthe et arrivée à Métabief.

La petite nouvelle. Pour cette 4ème saison, l'UTMJ vous propose un nouveau parcours inédit:

- La Chamois. Une course de 10km avec 400m de dénivelé ouverte à partir de 16 ans pour garantir au plus grand nombre une belle expérience de trail dans les montagnes.

Et pour les enfants ? Rendez-vous le dimanche 1 octobre entre 13h30 et 16h à Métabief pour des courses allant de 500m à 10km, ouvertes à partir de 6 ans.

Infos Pratiques

Quand ? Les 29-30 septembre et 1er octobre 2023

Où ? Dans le Jura, le Doubs et l'Ain (et même en Suisse)

Par Qui ? Evènement organisé par l'Association Espace Mont d'Or

Pour qui ? Tous les âges et tous les niveaux dès 6 ans

Plus d'informations et les réservations sur le site d' UTMJ