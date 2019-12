L'Ultra-trail UT4M dévoile son parcours pour l'édition 2020

Isère, France

Après avoir été annulé en 2019, l'UT4M sera de retour en 2020 pour une huitième édition, du 16 au 19 juillet. L'Ultra Tour des 4 Massifs est un mélange de haute montagne, de parcours aériens entre lacs et crêtes et de sentiers techniques en treize courses de 10, 20, 40, 80, 100 et 160 kilomètres.

Les organisateurs ont dévoilé mardi les parcours de l’édition 2020 : la première étape de l'UT4M se tiendra dans le massif du Vercors. L'ultra-trail passera aussi par le massif du Taillefer, où les participants s'élanceront à l'attaque des 2857m du Taillefer par la "montée des 1000 lacets", jusqu'au Pas de la Vache. Cette année, ce sont surtout les massifs de Belledonne et de la Chartreuse qui seront le théâtre de grands changements.

Le massif de Belledonne, décrit comme le nouveau visage de l'UT4M

Du côté du Massif de Belledonne, un premier changement de taille s'opère avec l'ajout du Col de la Pra, porte d'entrée vers le Pic de Belledonne. Le passage du Grand Colon laissera cette année sa place au Col du Loup, qui culmine à 2399 mètres d'altitude. Ça sera le point culminant de cette édition. Autre nouveauté : le cirque de la Petite Lance du Crozet dévoilera un massif moins parcouru et plus sauvage.

Le massif de Chartreuse, un parcours encore plus technique

En 2020, l'ascension du point culminant de ce massif se corse avec un parcours encore plus technique. L'aller-retour sur l'étroit chemin de l'ascension de Chamechaude est remplacé par un assaut de la face sud de ce fameux sommet, point culminant du Parc Naturel Régional de Chartreuse. Autre modification à prendre en compte : désormais, le chrono du meilleur grimpeur de l'Ut4M 160 Challenge sera pris au départ de la rampe de l'écureuil, dans les pentes herbeuses de Chamechaude jusqu'à son sommet.