L'USAM privée de coupe d'Europe la saison prochaine

Le père Noël ne passera pas avant l'heure, il n'y aura pas de ligue européenne pour l'USAM la saison prochaine. Malgré leur excellente fin de saison, les handballeurs nîmois n'ont terminé qu'à la sixième place du championnat (Starligue) et l'instance européenne du hand -l'EHF (European handball federation) - n'a pas souhaité les repêcher. Elle a préféré inviter des clubs issus de petites nations du hand pour développer dans ces pays. "Dont acte" dit David Tébib, président de l'USAM, ça nous motive pour la saison prochaine et on ira chercher notre place en ligue européenne sur le parquet, en finissant dans le Top 5 voire le Top 4 ce qui serait encore mieux.

"On avait fait une fin de championnat en boulet de canon. Malheureusement, on se retrouve un peu pénalisés par un choix stratégique différent de la part de l'EHF. Soit. On prend acte. On est triste pour le travail effectué. Mais on est plus que motivé" David Tebib, président de l'USAM, sur FB Gard Lozère

"Je suis toujours terriblement déçu quand le travail est vraiment de qualité ; ça a été le cas de la part des joueurs, de tout le club. On a réussi à doubler trois clubs sur la dernière ligne pour arriver à ce résultat, souligne David Tebib, (..) donc oui de la déception je ne peux qu'en avoir, par contre c'est notre job de passer vite à autre chose, et de se projeter sur la saison prochaine, avec un nouveau cycle, cinq nouveaux joueurs, un nouveau coach (NDLR : Ljubomir Vranjes), et de faire en sorte de relever les nombreux défis qui nous attendent".