L’Yonne ne veut pas passer à coté des jeux olympiques 2024

Auxerre, France

7 clubs icaunais sont recensés : l'Aja, la sentinelle de Brienon tir à l'arc, le Rugby Club Auxerrois, le Sens olympique club volleyball, le tennis club de Sens, la patriote sénonaise pour le tir sportif et l'Entente sportive du Florentinois pour l'athlétisme.

Une carte à jouer

Tous ces sites ont leur carte à jouer si on communique bien selon Nicolas Maillotte chargé de mission J.O 2024 pour le comité départementale olympique : " on a fait des dossiers consolidés des installations en français et en anglais. On peut prétendre à avoir des grosses nations. Regardez l'Aja avec l'organisation du match France-Japon, _les japonais sont restés un moment ici_. On peut prétendre à des nations moyennes d'Afrique ou de petites nations qui ont peu d'argent. Cela les intéressera de venir s'entrainer chez nous à proximité de Paris."

Présentation des clubs recensés © Radio France - Thierry Boulant

Tout va se jouer dans la communication et les contacts

Les dossiers sont prêts. Le comité olympique va les envoyer aux fédérations et aux ambassades. Les clubs vont aussi devoir faire du lobbying auprès de leur relations. Patrice Hennequin est le président du comité olympique et sportif de l'Yonne : "il y a des entraineurs qui connaissent d'autres entraineurs qui se sont rencontrés sur des compétitions internationales. Si le feeling passe bien , ce peut être un point fort pour nous. Bien recevoir les gens c'est _la marque de fabrique de l'Yonne ._"

7 clubs retenus © Radio France - Thierry Boulant

Certains ont déjà fait jouer leur relation a plusieurs Niveau. Monique LANGUILLAT, la présidente de La patriote sénonaise espère accueillir une équipe paralympique de tir sportif grâce au directeur technique national de sa fédération : " le DTN des para-tir entraîne une équipe du Canada. il espère bien nous ramener une équipe du Canada."

La sentinelle de Brienon souhaite de son coté surfer sur les relations nouées par la commune à l'occasion de l'installation sur son territoire d'une usine chinoise d'ampoule Led. Francois Degrange, le président du club de Tir à l'arc croise les doigt : "je pense que ça peut les intéresser. C'est une des plus belles délégations dans notre sport mondial. Ils ont de très très gros archers mondiaux."

Même s'il faut garder les pieds sur terre , l’Yonne peut raisonnablement espérer attirer des nations moyennes grâce a sa proximité avec Paris.

Le logo "Club Yonne "a été dévoilé ce mardi en présence des représentants des clubs recensés et d'élus. Il est destiné à faire la promotion du département pour les jeux à Paris.