L1 : Nice - Lille à vivre en direct sur France Bleu Nord

Pour cette première journée de L1, le LOSC devrait, comme la saison dernière, évoluer en 4231. Chevalier sera titulaire dans le but . En défense centrale on retrouvera notamment Yoro et Ismaily. André, avec le brassard de capitaine, jouera devant la défense. En attaque, Jonathan David pourra compter, entre autres, sur le soutien de Cabella.

ⓘ Publicité

Live de 20H45 à Minuit sur France Bleu Nord

loading

Aux commentaires ce soir, Bastien Ducrocq. A ses côtés , en studio, Sylvain Charley et Elie Bonnein

Virginius titulaire

loading