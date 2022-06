La Picarde Lilou Wadoux est la plus jeune pilote des 24H du Mans

Avec elle, le verbe accélérer prend tout son sens. La Picarde Lilou Wadoux pas perdu de temps depuis ses 14 ans date de ses débuts en sport automobile. Une activité venue remplacer le tennis qu’elle pratiquait en compétition, avant de subir une blessure. Le volant a donc remplacé la raquette. Avec succès. Ses bons résultats avec des voitures de plus en plus puissantes lui ont permis d’obtenir, en décembre dernier, une invitation pour un essai à Bahreïn, au volant des prototypes du championnat du monde d'Endurance.

"Ca allait me permettre de découvrir la voiture, ce que c'est que l'endurance, sans me poser de question pour savoir si il y a un avenir etc. Pour moi il n'y en avait pas, en tous cas pas maintenant", raconte t-elle. "Après Bahreïn on nous a rappelé, il fallait faire un choix. Moi je faisais du sprint, j'avais un mécano, un ingénieur et encore, là maintenant j'en ai quinze, quatre ingénieurs, ça me change complètement !

Elle a un tel potentiel. Si demain une fille doit briller au plus haut niveau en endurance, elle a tout pour être éligible !

Depuis elle sillonne sur les circuits du championnat avec un bolide de 480 chevaux qui atteint les 330 km/h. Sa progression est observée par Philippe Sinault, son patron au sein du Richard Mille Racing. "On a eu un regard très très vite sur elle parce que ses performances étaient incroyables et elle a une approche très particulière parce qu'elle ne s'est jamais levée un matin en disant un jour je serai pilote de course. Elle prend chaque moment, elle les vit. C'est vrai que le saut est grand, peut-être trop au vu de son expérience mais on mise sur Lilou parce qu'elle a un tel potentiel et que si demain une fille doit briller au plus haut niveau en endurance, elle a tout pour être éligible."

Avant d’arriver au Mans, Lilou Wadoux a déjà disputé deux courses avec son équipe qui est aussi celle de Sébastien Ogier, l’ancien champion du monde des rallyes. Ensemble ils ont terminé 12e aux Etats-Unis puis 8e en Belgique. En progression donc. Ou plutôt en accélération. La qualificatif qui lui correspond le mieux.