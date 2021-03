La 1ère édition du Triathlon de Limoges aura lieu le 24 octobre prochain

L'idée est sur la table depuis déjà trois ans. Elle va maintenant se concrétiser. La société qui gère l'Aquapolis va organiser le tout premier Triathlon de Limoges le 24 octobre prochain. Avec le soutien de Limoges Métropole. La nage aura lieu dans le petit et le grand bassin de l'Aquapolis. A la sortie, les concurrents enfourcheront leur vélo avec un circuit fermé dans le secteur d'Esther Technopole.

De l'Aquapolis au Zénith en passant par Esther Technopole et le bois de la Bastide

Pour finir, la course à pied se fera dans le bois de la Bastide. Si cela reste à confirmer, les organisateurs souhaitent que l'arrivée se fasse à l'intérieur du Zénith de Limoges. Deux distances seront proposées. La course S avec environ 750 mètres de nage, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Et la course M avec environ 1500 mètres de nage, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Avec un départ commun.

Les organisateurs espèrent attirer 600 participants

Les organisateurs espèrent réunir environ 600 participants. Les inscriptions devraient débuter en juin. Sachant qu'il n'y a pas besoin d'être licencié pour participer à ce genre d'épreuve. Mais il faudra un certificat médical. Pour cette 1ère édition, les plus jeunes n'y auront pas accès. Ce sera uniquement à partir des juniors. L'idée étant d'organiser une épreuve pour les jeunes dans un 2e temps, peut-être dès l'année prochaine.

D'autres triathlons au calendrier en Haute-Vienne

A noter que Limoges Triathlon sera l'un des clubs support. Il amènera son expertise et des bénévoles. Un club que va d'ailleurs organiser le Triathlon de Saint Pardoux le 19 septembre prochain, en même temps que les compétitions de nage en eau libre. Egalement au calendrier en Haute-Vienne, le Triathlon de Châteauneuf-la-Foret le 30 mai. Des épreuves dont la tenue est bien sûr conditionnée à l'évolution de la crise sanitaire en France.