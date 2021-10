La 1ère édition du Triathlon Limoges Métropole avec France Bleu Limousin

Dimanche 24 octobre aura lieu le premier Triathlon sur les sites de L'Aquapolis, d'Ester Technopole et du Zénith. Cette première édition est mise en place par Vert Marine, la société qui gère l'Aquapolis, en partenariat avec Limoges Métropole.

Première édition du Triathlon Limoges Métropole sur les sites de l'Aquapolis, Ester Technopole et le Zénith.

Un Triathlon pour le plus grand nombre

Le premier Triathlon Limoges Métropole a pour but d'ouvrir la discipline au plus grand nombre mais aussi de mettre en lumière les infrastructures de la ville. Cette manifestation est donc ouverte à tous dès 16 ans et pourra se faire seul ou en équipe, pour débutants ou confirmés avec deux formats proposés.

De l'Aquapolis au Zénith

La compétition débutera à l'Aquapolis où sera installé le village départ. Après l'épreuve de natation, place au cyclisme dans le parc d'activité d'Ester Technopole, enfin, la course à pied se fera à travers les bois de la Bastide avec deux passages au Zénith de Limoges Métropole.

Ester Technopole, L'Aquapolis et le Zénith de Limoges Métropole, les 3 sites couverts par le premier Triathlon Limoges le 24 octobre - CC-Facebook

Deux formats de courses qui s'adaptent aux compétences

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les départs seront donnés à 9h et 10h15 selon les formats de courses choisies.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 22 octobre

Règlement et les conditions d'inscriptions